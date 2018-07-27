Автоцистерна с соляной кислотой упала на бок на трассе в Чувашии

Москва, 27 июля. Машина с цистерной, в которой перевозили 20 кубометров соляной кислоты, упала на бок на трассе «Волга» в Цивильске. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

Дорожное происшествие случилось около двух часов дня в пятницу. По предварительным данным, водитель автоцистерны превысил скорость и при прохождении кольца не справился с управление.

На место случившегося прибыли сотрудники спасательных служб, пожарные. Территорию оцепили, а разлитую кислоту стали смывать с дороги при помощи воды. На данный момент специалисты пытаются поднять автоцистерну на дорогу, чтобы ликвидировать все последствия аварии.

Отмечается, что водитель автомобиля получил травмы. Его доставили в больницу. Информация о характере травм пострадавшего не называется.