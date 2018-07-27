«Когда-то мы были одним народом»: украинский священник напомнил о значении Крещения Руси

Киев, 27 июля. Молебен и Крестный ход прошли в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Руси. На праздник съехались десятки тысяч верующих из разных стран. Украинский священник Георгий рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, как прошли торжества, и объяснил, почему праздник особенно важен сегодня.

Крещение Руси — общенациональный праздник, объединяющий все народы, проживающие на пространстве исторического государства. Событие сыграло ключевую роль в становлении духовности и культуры славянских народов.

В пятницу большие торжества развернулись в украинской столице. Верующие с Украины и из Донбасса, из Молдавии, Белоруссии, Приднестровья и России собрались на молебен у памятника великому равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси на Владимирской горке, откуда направились в Киево-Печерскую лавру.

Как рассказал корреспонденту ФАН священник Георгий, в молебне также приняли участие жители всех уголков Украины и даже представители Грузинской церкви.

«Сегодняшний праздник помогает объединять разные славянские народы. К сожалению, на территориальном уровне у нас появился раздел – русские, белорусы. Этот праздник показывает, что когда-то мы были одним народом, заставляет задуматься, вспомнить, что есть одна вера, которую принял князь Владимир и крестил всю Русь. Это святая вера, через которую мы все должны объединиться», — пояснил он.

Священник напомнил, что молитва объединяет людей на невидимом уровне. Как он отметил, люди, приехавшие в Киев, на несколько дней покинули свои дома, где оставили все проблемы, в украинской столице они собрались, чтобы помолиться вместе.

«В первую очередь, людей объединяют молитва и вера», — заключил собеседник ФАН.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщал, что в пятницу в Киев прибыли десятки тысяч паломников. Попытки местных властей сорвать проведение праздника, включая запреты перевозчикам приезжать 27 июля в Киев, не помешали им добраться до украинской столицы.

Сегодня на Украине действуют две церкви. Наряду с официальной православной церковью Московского патриархата существует непризнанная церковь Киевского патриархата. Украинская власть, стремясь разорвать все связи между народами РФ и Украины, благоволит последней, и влияние официального Киева четко прослеживается в заявлениях представителей непризнанной церкви Киевского патриархата.

Пока Русская православная церковь призывает верующих к миру, глава непризнанной киевской церкви Филарет лично призывает украинцев воевать в Донбассе и называет конфликт, где гибнут десятки тысяч человек, «священной войной».