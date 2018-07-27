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В «Монако» созданы все условия для прогресса Головина — гендиректор
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    В «Монако» созданы все условия для прогресса Головина — гендиректор

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    В «Монако» созданы все условия для прогресса Головина — гендиректор

    Москва, 27 июля. Генеральный директор «Монако» Вадим Васильев заявил, что для российского полузащитника Александра Головина в клубе созданы лучшие условия.

    По его словам, в «Монако» есть все для его дальнейшего прогресса. Он отметил, что в клубе давно следили за 22-летним футболистом, который хорошой проявил себя на ЧМ-2018.

    «Это молодой и талантливый игрок. У него за плечами уже имеется опыт выступления как в чемпионате России, так и на международных турнирах. Несмотря на конкуренцию со стороны именитых футбольных клубов, Александр выбрал «Монако», где для его дальнейшего прогресса созданы лучшие условия»,  — заявил Васильев.

    Напомним, что Александр Головин перешел из столичного ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов долларов.  Это самый дорогой трансфер за всю историю РФПЛ. Головин подписал пятилетний контракт и будет получать в клубе 2 миллиона евро в год.

    Ранее трансферный рекорд принадлежал Юрию Жиркову, который в 2009 году перешел из ЦСКА в «Челси» за 21 миллион долларов.

    Автор: Денис Коробейников
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