Ярославль, 27 июля. Иван Калашников — начальник по воспитательной части колонии № 1 города Ярославля, где сотрудники ФСИН жестоко пытали заключенного, отправлен под домашний арест по решению Заволжского районного суда.

«Калашникова отправить под домашний арест», — сказал судья, передает ТАСС.

Ходатайство об избрании меры пресечения Калашникову суд рассматривал 25 июля. В связи с необходимостью собрать дополнительные документы срок задержания подозреваемому был продлен на 72 часа.

Накануне суд арестовал седьмого подозреваемого по делу о пытках в ИК № 1.

ФАН также сообщал, что в 2017 году были поданы десять сообщений о преступлениях со стороны сотрудников исправительной колонии №1 в Ярославле.