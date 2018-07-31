Сирия: российская делегация встретилась с беженцами в провинции Даръа — видео ФАН

Дамаск, 31 июля. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) посетили центр временного содержания сирийских беженцев в городе Джебабе. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в сирийской республике.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Российская делегация встретилась с семьями вынужденных и выслушала их жалобы. Беженцам также были предоставлены продовольственные товары и медицинские принадлежности. Кроме того, всем пострадавшим оказали первую помощь.

В интервью ФАН представители совета сирийского города Джебаб подтвердили, что число вынужденных переселенцев, проживающих в центре, составляет 148 человек. В данный момент в центре полностью проведена система водоснабжения, электричества и отопления.

В данный момент сирийские беженцы активно покидают лагерь в Джебабе и возвращаются в родные дома. Однако в Сирию продолжают пребывать вынужденные переселенцы из Иордании и Ливана.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) помогают людям вернуться в дома, расположенные на территории освобожденных регионов республики. Уже на месте им оказывается вся необходимая помощь в восстановлении и ремонте.

Напомним, что руководство провинции Даръа совместно с патриархатом греко-православной общины Ближнего Востока и местными филиалами Сирийского Красного полумесяца предоставляют все необходимые услуги сирийским беженцам, проживающем в центре временного пребывания в Джебабе. На территории центра также постоянно работает медицинский персонал.