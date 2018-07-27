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Робот Amazon записал в преступники 28 американских конгрессменов
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    Робот Amazon записал в преступники 28 американских конгрессменов

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      Робот Amazon записал в преступники 28 американских конгрессменов

    Вашингтон, 27 июля. Новая система распознавания лиц Amazon Rekognition не вполне оправдала возложенные на нее ожидания, поскольку сразу же перепутала американских сенаторов с преступниками.

    Активисты общественной организации «Американский союз гражданских свобод» решили устроить системе Rekognition тест-драйв. Они загрузили фотографии 25 тыс. арестованных граждан вперемежку с изображениями сенаторов. В итоге робот окончательно запутался и записал в преступники 28 парламентариев.

    Представители «Американского союза» отметили, что ошибки при идентификации людей могут иметь серьезные последствия, ведь систему Rekognition хотели внедрить в полицию. Сотрудники Amazon объяснили ошибки системы проблемами с калибровкой. По их словам, робот должен быть уверен в своих показаниях если не на 100%, то хотя бы на 95%, когда речь идет о распознавании лиц людей.

    «Уверенность в 80% — это вполне нормальный показатель, если вы хотите распознавать хот-доги на фотографиях с едой. Но если речь идет об идентификации людей, то показатель должен быть как минимум 95%», — пояснили в Amazon.

     

    Автор: Антон Соколов
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