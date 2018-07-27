Центробанк рассказал, как ЧМ-2018 помог российской экономике

Москва, 27 июля. Центробанк РФ заявил, что проведение чемпионата мира по футболу ускорило темпы роста российской экономики на 0,1-0,2 процентного пункта во втором квартале текущего года.

В релизе на официальном сайте регулятора также отмечается, что прогноз темпа экономического роста сохраняется в интервале 1,5–2 процента, что соответствует ее потенциальному росту «в условиях сохраняющихся структурных ограничений».

О доходах от мундиаля ранее сообщали и представители Ассоциации туроператоров России. Согласно данным АТОР, он превысил 850 миллиардов рублей, составив порядка одного процента ВВП РФ. В Оргкомитета мирового первенства заявили, что эта сумма практически перекрывает все затраты на подготовку и проведение ЧМ.

Напомним, чемпионат мира по футболу прошел на 12 стадионах в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Победителем ЧМ стала сборная Франции, одолев в финале Хорватию. Российская команда впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал турнира, победив в 1/8 футболистов Испании, чемпионов мира 2010 года, считавшихся безусловными фаворитами матча.