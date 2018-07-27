Соратник основателя WikiLeaks: Ассанжа хотят привезти в США в железной клетке

Президент Эквадора Ленин Вольтер Морено подтвердил, что основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу придется покинуть посольство этого государства в Лондоне. Южноамериканский лидер заявил, что столь долгое пребывание в здании можно назвать «нарушением прав человека».

Ситуацию в интервью Федеральному агентству новостей согласился прокомментировать Исраэль Шамир — один из создателей Независимого общественного фонда «Друзья WikiLeaks», сотрудничавший с Джулианом Ассанжем при публикации в российских СМИ утечек с нашумевшего ресурса.

«Посмотрим, что будет… Об этом говорят весь последний месяц — с тех пор как произошли выборы в Эквадоре и к власти пришел новый президент», — отметил Шамир.

Сначала Морено казался более умеренным — по сравнению с его конкурентом, который хотел выгнать Джулиана еще быстрее, отметил собеседник ФАН. Но в последние пару недель о ситуации, когда основателя WikiLeaks попросят покинуть посольство, говорилось довольно много.

«Если учесть, что до этого у Ассанжа был дипломатический паспорт, то как это может произойти и произойдет ли вообще — далеко не очевидно», — уточнил Шамир.

По мнению журналиста, эквадорцы устроили Ассанжу «очень трудную жизнь»: они уже несколько недель как отрезали ему Интернет и телефон, у него нет никакой связи с внешним миром, к нему никого не подпускают, он находятся фактически в заключении.

«Это как тюрьма! Но согласится ли он выйти? И захотят ли энергично действовать в этом направлении сотрудники дипмиссии Эквадора? Пока непонятно, ведь им тоже не хочется ронять лицо», — полагает журналист.

Что касается причин, по которым отношение руководства Эквадора к Джулиану Ассанжу могло поменяться, то, по мнению Шамира, это связано с ситуацией в США и тем, что называется в Америке deep state — «глубинное государство».

«Спецслужбы ведут борьбу против президента США Дональда Трампа. И одна из линий, которые они разрабатывают, заключается в том, что русская разведка якобы смогла достать депеши и все секреты демократов и отдать их Джулиану Ассанжу, а тот их опубликовал, — считает Исраэль Шамир. — То есть для них важно поймать его и привезти в железной клетке в США — и таким образом нажать на Трампа».

Поэтому американские спецслужбы сейчас изо всех сил давят на [столицу Эквадора] Кито: мол, если не выдворите Ассанжа, то тяжела будет судьба Эквадора, убежден Шамир.

По словам эксперта, у США имеются огромные возможности, чтобы испортить жизнь любой стране, как это случилось с Северной Кореей и Ираном. Эквадор — страна маленькая, да еще и находится близко к Штатам, так что надавить на нее нетрудно, подытожил собеседник ФАН.