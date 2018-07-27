Вне навязанных Западом систем: cтраны БРИКС устанавливают собственную повестку дня

Москва, 27 июля. Саммит БРИКС в Йоханнесбурге — очередное подтверждение того, что развитие и кооперация в современном мире возможны и вне систем, контролируемых Западом и США. Об этом пишет норвежский журналист Пол Стейган на сайте steigan.no, некогда являвшемся его блогом.

По мнению автора статьи «БРИКС 2018 — важная встреча, о которой вы не слышали», в то время как юбилейный, десятый саммит БРИКС едва ли ознаменуется новаторскими нововведениями или революционными заявлениями, организация продолжает оставаться лучшим напоминаем о том, что Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР способны не только успешно контролировать свою экономику, но и готовы устанавливать собственную повестку дня.

Стейган напоминает, что члены БРИКС — это не просто развивающиеся страны, это государства, экономический рост которых составляет 124% экономического роста G7. Тем удивительнее, по словам журналиста, то, что европейские и американские СМИ стараются не замечать саммит в ЮАР.

Основные темы, которые наверняка будут обсуждаться на переговорах лидеров стран БРИКС, — это новый валютный механизм двусторонней торговли, расширение организации и развитие ее влияния в Африке, уверен Стейган.

Отметим, предположения бывшего руководителя Рабочей коммунистической партии Норвегии оказались верны — на саммите БРИКС, действительно, обсуждалась и роль американского доллара как универсальной резервной валюты, и поворот международной организации в сторону Черного континента.

Напомним, в 2018 году саммит БРИКС проходит в 10 раз. Впервые мероприятие состоялось в Екатеринбурге в 2009 году.