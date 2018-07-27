Пьянство, наркотики и самоубийства: в ЛНР рассказали о небоевых потерях ВСУ

Луганск, 27 июля. Небоевые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе в июле составили 10 человек погибшими и 50 ранеными. При этом по официальным данным украинской стороны погиб один человек, ранения получили 26. Об этом сообщил и. о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

«В связи с низким уровнем морально-психологического состояния военнослужащих, а также безразличным отношением командования к подчиненным число происшествий и преступлений неуклонно растет», – отметил он.

По словам Филипоненко, 23 июня в рядах ВСУ произошел случай самоубийства. На следующий день военнослужащий третьего батальона 14-й бригады под действием наркотиков расстрелял нескольких сослуживцев из автомата в районе населенного пункта Катериновка. Один из пострадавших скончался на месте, другой был ранен и доставлен в больницу.

Кроме того, зафиксированы случаи употребления военными ВСУ «спиртосодержащей продукции технического назначения»: 25 июля в районе населенного пункта Теплое после распития метилового спирта скончался украинский ефрейтор. Еще двое военнослужащих подорвались на своем фугасе в районе Новоалександровки после употребления алкоголя.