Москва, 27 июля. Пресс-секретарь лидера группы «Машина времени» Антон Чернин ответил на приглашение властей Крыма поехать на полуостров. Он заявил, что Андрей Макаревич вряд ли его примет.

Глава комитета крымского парламента по туризму Алексей Черняк ранее пригласил Макаревича посетить полуостров и своими глазами увидеть жизнь местных жителей. Депутат считает, что музыканту не стоит «прятаться за словами», а следует пообщаться с крымчанами и узнать о позитивных переменах.

Антон Чернин заявил, что Макаревич не хочет ехать в Крым, поскольку это означает разрыв отношений с Украиной. По его словам, это принципальная позиция артиста.

Пресс-секретарь вспомнил, что Макаревича в 2014 году называли предателем из-за того, что он не поддержал присоединение полуострова к РФ. Чернин отметил, что никаких извинений в адрес музыканта так и не последовало.

«Они что, извинились перед ним? Это вообще не обсуждается, ни при каких обстоятельствах. Сомнительное приглашение», — заключил представитель Макаревича, его слова передает «360».

В Крыму знают, что Макаревич — большой ценитель виноделия и дайвинга. Он часто бывал на полуострове. Черняк рассказал, как при Украине вырубались виноградники. Земля использовалась для строительства частных коттеджей украинских чиновников.

Поэтому у музыканта есть возможность своими глазами увидеть перемены. С 2014 года российские власти начали восстанавливать виноделие и сельское хозяйство в регионе, строить новые дороги и инфраструктуру в городах и селах.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало комментарий сенатора Сергея Цекова на слова Макаревича о том, что России стоило купить Крым у Украины. Парламентарий подчеркнул, что у крымчан был выбор, который он сделали в ходе мартовского референдума. А предложения о покупке Крыма звучат глупо, считает он.

Жители полуострова видели, как Киев в течение 20 лет последовательно разрушал наследие СССР. Поэтому именно Украина должна возместить России причиненный ущерб, резюмировал Цеков.