Американцы признали: у России самое мощное ядерное оружие | ИНФОГРАФИКА | ФАН-ТВ

Российское ядерное оружие в несколько раз мощнее китайского и американского.

Американские эксперты SofRep выяснили ядерную мощность атомных бомб и сравнили их друг с другом.

Америка впервые применила бомбы в 1945 году. Мощность снарядов «Малыш» и «Толстяк», сброшенных тогда на Хиросиму и Нагасаки составила 15 и 21 килотонну соответственно.

Американская ракета «Trident», испытания которой были завершены в 1990 году, превосходит «Толстяка» почти в пять раз — ее мощность составляет 100 килотонн.

Между тем, Северная Корея в 2017 разработала свою бомбу, мощность которой не превышает 250 килотонн. Но у Америки на вооружении с 70-х годов есть «Minuteman III», он мощнее почти в два раза с показателем в 475 килотонн.

Китайцы тоже не захотели оставаться в стороне. У них есть ракета «DF-31» с мощностью в 1000 килотонн, которую они развернули в 2006 году, но она все равно не дотягивает до оружейного потенциала Вашингтона, с 1962 года им принадлежит термоядерная бомба «B-53», в девять раз мощнее китайской.

Но все это оружие, по словам самих же американских экспертов, выглядит карликовым рядом с российскими разработками.

В своем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин рассказывает миру о новейшем вооружении, уже имеющемся или готовящемся поступить в арсенал российской армии.

Всеми известный РТ-2ПМ2 «Тополь-М», который был изготовлен первым после распада СССР. Он принят на вооружение в 1997 году. Его мощность одна мегатонна (1Мт). Это сравнимо с перечисленными выше иностранными бомбами и ракетами. Но в 2018 году Россия изменила расклад сил.

Во-первых, это ракета «Сармат», которая обладает мощностью 50 тысяч килотонн и поступит на вооружение в 2019 году. Во-вторых, суперторпеда подводного аппарата «Посейдон» — 100 тысяч килотонн.

Таким образом, российское оружие более чем в десять раз превосходит американские разработки, и тем более имеет абсолютное превосходство над ракетами других стран.

И это на фоне того, что 19 июля Министерство обороны России впервые показало пуск и полет новейшей крылатой ракеты «Буревестник». Это оружие обладает практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата.