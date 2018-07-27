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Путин: Россия старается минимизировать риски от санкций
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    Путин: Россия старается минимизировать риски от санкций

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    Путин: Россия старается минимизировать риски от санкций

    Йоханнесбург, 27 июля. Российские власти не только осознают риски от санкций, но и стараются их минимизировать. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на саммите БРИКС в ЮАР.

    Путин отметил, что Россия снижает вложения в американские гособлигации и осознает риск использования расчетов в долларов.

    «Что касается еще раз доллара. Мы должны минимизировать риски, мы же видим, что происходит с этими санкциями, с незаконными ограничениями», — заявил российский президент.

    Он отметил, что одним из пунктов Йоханнесбургской декларации саммита является неприятие экономических санкций.

    Напомним, что в рамках саммита российский президент Владимир Путин  проведет встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, а также главами Аргентины, Анголы и Замбии.

    Автор: Денис Коробейников
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