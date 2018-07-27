Путин: Россия старается минимизировать риски от санкций

Йоханнесбург, 27 июля. Российские власти не только осознают риски от санкций, но и стараются их минимизировать. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на саммите БРИКС в ЮАР.

Путин отметил, что Россия снижает вложения в американские гособлигации и осознает риск использования расчетов в долларов.

«Что касается еще раз доллара. Мы должны минимизировать риски, мы же видим, что происходит с этими санкциями, с незаконными ограничениями», — заявил российский президент.

Он отметил, что одним из пунктов Йоханнесбургской декларации саммита является неприятие экономических санкций.

Напомним, что в рамках саммита российский президент Владимир Путин проведет встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, а также главами Аргентины, Анголы и Замбии.