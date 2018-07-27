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МИД РФ призвал СМИ прекратить дезинформацию о «договоренности» Путина и Трампа по Косово
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    МИД РФ призвал СМИ прекратить дезинформацию о «договоренности» Путина и Трампа по Косово

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    МИД РФ призвал СМИ прекратить дезинформацию о «договоренности» Путина и Трампа по Косово

    Москва, 27 июля. Заявления о согласии президента США Дональда Трампа на якобы обсуждавшиеся предложения о признании Белградом независимости Косово, если к Сербии отойдут северные территории, является абсолютной дезинформацией. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

    Департамент информации и печати российского ведомства напомнил о появившейся публикации косовского издания Gazeta Express, которое утверждало якобы со ссылкой на «дипломатические источники», что президент России Владимир Путин и его американский коллега в ходе встречи в Хельсинки 16 июля «пришли к единой позиции по Косово».

    По мнению МИД РФ, соответствующие домыслы можно поставить в ряд с другими дезинформирующими новостями, которые появлялись в СМИ вокруг так называемых «особых договоренностей» в рамках саммита в финской столице.

    «Все вопросы, касающиеся окончательного статуса Косово, должны решаться на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244», — говорится в комментарии ведомства.

    В контексте резолюции Белград и Приштина пришли к соглашению на прямой диалог при посредничестве Европейского союза, который поддерживает российская сторона. РФ настаивает на выполнении всех достигнутых в переговорном процессе соглашений и никогда не станет обсуждать данный вопрос «за спиной сторон», сообщили в министерстве.

    Представители ведомства призвали СМИ прекратить дезинформацию о «договоренности» Путина и Трампа по Косово, а также другие «откровенные спекуляции» о наличии неподтвержденной информации о соглашениях между Москвой и Вашингтоном и не нагнетать напряженность, ставя под угрозу вопрос международной безопасности.

    МИД РФ призвал СМИ прекратить дезинформацию о «договоренности» Путина и Трампа по Косово

    Напомним, в 2008 году Приштина в одностороннем порядке провозгласила независимость Косово от Белграда, которую не признал ряд стран. Руководство Косово стремится получить право вступления в международные организации и Евросоюз.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко обсудил с сербским послом в РФ ситуацию на Балканах. Акцент был поставлен на урегулирование косовского кризиса.

    Автор: Екатерина Кухарева
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