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Путин о встречах с Трампом: Несмотря на сложности, контакты наши продолжаются
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    Путин о встречах с Трампом: Несмотря на сложности, контакты наши продолжаются

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    Путин о встречах с Трампом: Несмотря на сложности, контакты наши продолжаются

    Йоханнесбург, 27 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом приносят пользу не только РФ и США, но всему миру. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Что касается наших встреч (с Трампом – Прим. ФАН), то они полезны, я считаю», — сказал Путин.

    Глава государства отметил, что в будущем у него состоятся контакты с Дональдом Трампом на полях саммита G20. Кроме того, обговариваются планы о возможных встречах на других международных форумах.

    «Так что, несмотря на все сложности, в данном случае — на сложности во внутриполитической жизни Соединенных Штатов, жизнь продолжается, и контакты наши продолжаются», — сказал Путин.

    Кроме того, российский лидер заявил, что у президента США есть стремление выполнять обещания, которые он давал своим избирателям, что является его большим плюсом.

    Автор: Артем Никулин
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