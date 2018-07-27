Путин о встречах с Трампом: Несмотря на сложности, контакты наши продолжаются

Йоханнесбург, 27 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом приносят пользу не только РФ и США, но всему миру. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Что касается наших встреч (с Трампом – Прим. ФАН), то они полезны, я считаю», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в будущем у него состоятся контакты с Дональдом Трампом на полях саммита G20. Кроме того, обговариваются планы о возможных встречах на других международных форумах.

«Так что, несмотря на все сложности, в данном случае — на сложности во внутриполитической жизни Соединенных Штатов, жизнь продолжается, и контакты наши продолжаются», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер заявил, что у президента США есть стремление выполнять обещания, которые он давал своим избирателям, что является его большим плюсом.