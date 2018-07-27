Ученые придумали, как превратить котов в вегетарианцев

Москва, 27 июля. Сотрудники лаборатории Wild Earth запустили проект по выращиванию искусственного мяса мышей для кошек.

Стартапом заинтересовался технологический магнат Питер Тиль, благодаря инвестициям которого популярность стартапа резко выросла. Тиль вложил в проект около 500 тысяч долларов.

Идея выращивания искусственного мяса для животных принадлежит Райану Бетенкорту, который много лет является вегетарианцем и решил позаботиться в том числе о рационе четвероногих питомцев. Он основал компанию по выращиванию искусственного мяса для животных.

На данный момент в лаборатории Wild Earth научились создавать только мясо мышей, однако в будущем намерены расширить ассортимент. Автор идеи убежден, что их продукция будет востребована среди веганов и вегетарианцев, которые захотят, чтобы их питомцы переняли образ жизни своих хозяев, пишет «Ридус».