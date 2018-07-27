«Монако» объявил о трансфере Головина

Москва, 27 июля. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин перешел из московского ЦСКА в «Монако», соглашение с футболистом рассчитано на пять лет, отмечается на официальном сайте монегасков.

В Twitter «Монако» в то же время опубликован короткий приветственный ролик.

???? L’AS Monaco est très heureux d’annoncer la signature d’Aleksandr Golovin en provenance du @pfc_cska pour 5 ans, jusqu’en juin 2023 ! #WelcomeToMonaco ???????? pic.twitter.com/naZRMtN4EC — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) July 27, 2018

Напомним, в среду о том, что лидер сборной России согласовал условия контракта с клубом из Лиги 1, сообщил спортивный журналист Василий Конов.

Трансфер Головина — один из самых заметных переходов в истории российского футбола последних лет. «Монако» заплатил ЦСКА 30 миллионов евро за трансфер полузащитника, за большие деньги из РФПЛ ранее покупали только двух бразильцев: Халка и Виллиана.