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«Монако» объявил о трансфере Головина
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    «Монако» объявил о трансфере Головина

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    «Монако» объявил о трансфере Головина

    Москва, 27 июля. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин перешел из московского ЦСКА в «Монако», соглашение с футболистом рассчитано на пять лет, отмечается на официальном сайте монегасков.

    В Twitter «Монако» в то же время опубликован короткий приветственный ролик.

    Напомним, в среду о том, что лидер сборной России согласовал условия контракта с клубом из Лиги 1, сообщил спортивный журналист Василий Конов.

    Трансфер Головина — один из самых заметных переходов в истории российского футбола последних лет. «Монако» заплатил ЦСКА 30 миллионов евро за трансфер полузащитника, за большие деньги из РФПЛ ранее покупали только двух бразильцев: Халка и Виллиана.    

    Автор: Федор Веснин
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