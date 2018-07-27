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Путин пригласил Трампа в Москву и подтвердил готовность посетить Вашингтон
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    Путин пригласил Трампа в Москву и подтвердил готовность посетить Вашингтон

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    Путин пригласил Трампа в Москву и подтвердил готовность посетить Вашингтон

    Йоханнесбург, 27 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что уже приглашал своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

    По словам российского лидера, он видит заинтересованность Трампа в проведении дальнейших встреч и готов в них участвовать, но для этого должны быть созданы соответствующие условия.

    «Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву. Он имеет такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю еще раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы», — отметил Путин.

    Напомним, что 16 июля Путин и Трамп провели переговоры в Хельсинки. Лидеры двух стран обсудили развитие двусторонних отношений, ситуацию в Сирии и на Украине. После этого появилась информация о том, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон, однако позже  Белый дом перенес эту встречу на 2019 год.

    Автор: Антон Соколов
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