«В возможность его победы я не верю»: эксперт отреагировал на участие Балакина в выборах мэра Москвы

Москва, 27 июля. Основатель строительной компании «СУ-155» Михаил Балакин, оказавшейся в центре скандала из-за проблем с дольщиками, будет участвовать в выборах мэра Москвы после признания недействительным отзыв подписей муниципальных депутатов. Однако экс-депутат Госдумы от Московской области Борис Надеждин считает, что шансов на победу Балакина мало, но он все равно может быть полезен городу.

«В возможность его победы я не верю. Но Балакин — строитель с огромным опытом и пользуется уважением людей, которые заняты в этой сфере, он сможет собрать достаточно голосов своего электората», — подчеркнул он в комментарии агентству Nation News.

При этом он подчеркнул, что опыт Балакина может быть полезен Москве, поскольку он «действительно хорошо разбирается в градостроительстве».

Напомним, в 2014 году «СУ-155» столкнулась с финансовыми трудностями, после чего объекты компании были заморожены сразу в 14 регионах России, в 2015 году на помощь дольщикам пришло правительство, и банк АКБ «Российский капитал» санировал компанию и строительство ЖК возобновилось.

Как отмечает издание Infox.ru, еще в 2014 году Балакин был избран в Московскую городскую думу от ЛДПР, став самым богатым ее депутатом, в своей декларации он указал доход в 196,73 млн рублей.

Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн воспринял выдвижение Балакина негативно, задавшись вопросом, как вышло так, что на избирательную кампанию он нашел средства, а на достройку домов – нет.