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Политика
Путин заявил о необходимости договариваться с США о сдерживании гонки вооружений
Общество
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    Путин заявил о необходимости договариваться с США о сдерживании гонки вооружений

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    Путин заявил о необходимости договариваться с США о сдерживании гонки вооружений
    Йоханнесбург, 27 июля. Российский лидер Владимир Путин подвел итоги саммита БРИКС. Он отметил, что в сдерживании гонки вооружений заинтересован весь мир, поэтому необходимо договариваться с властями США по СНВ-3.

    Президент РФ Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки обсуждал вопрос о сдерживании гонки вооружений. Глава государства напомнил журналистам, что в 2021 году заканчивается действие договора. В связи с этим необходимо продлевать действие документа, отметил он.

    «В этом весь мир заинтересован — в сдерживании гонки вооружений. Если сегодня не начать переговоры, то в 2021 году договор СНВ-3 прекратит свое существование», — прокомментировал Путин.

    Он подвел некоторые итоги саммита БРИКС, отметив ключевые аспекты Йоханнесбургской декларации. По мнению Путина, неприятие экономических санкций со стороны ряда государств является основным пунктом документа

    Автор: Юлия Шелковенко
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