Путин заявил о необходимости договариваться с США о сдерживании гонки вооружений



Йоханнесбург, 27 июля. Российский лидер Владимир Путин подвел итоги саммита БРИКС. Он отметил, что в сдерживании гонки вооружений заинтересован весь мир, поэтому необходимо договариваться с властями США по СНВ-3.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки обсуждал вопрос о сдерживании гонки вооружений. Глава государства напомнил журналистам, что в 2021 году заканчивается действие договора. В связи с этим необходимо продлевать действие документа, отметил он.

«В этом весь мир заинтересован — в сдерживании гонки вооружений. Если сегодня не начать переговоры, то в 2021 году договор СНВ-3 прекратит свое существование», — прокомментировал Путин.

Он подвел некоторые итоги саммита БРИКС, отметив ключевые аспекты Йоханнесбургской декларации. По мнению Путина, неприятие экономических санкций со стороны ряда государств является основным пунктом документа.