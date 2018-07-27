Путин: Страны БРИКС готовы активнее помогать народу Сирии

Йоханнесбург, 27 июля. Страны БРИКС будут активнее участвовать в гуманитарных операциях в Сирии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Коллеги восприняли положительно наше предложение активней участвовать в гуманитарных операциях, в помощи сирийскому народу», — заявил российский лидер.

По словам Путина, это абсолютно естественные вещи.

Он также отметил, что у лидеров БРИКС нет никаких ограничений по темам. Все, что обсуждается на саммите, является теми проблемами, с которыми сталкиваются многие государства мира.

Напомним, что в рамках саммита российский президент Владимир Путин проведет встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, а также главами Аргентины, Анголы и Замбии.