Путин: Страны БРИКС готовы активнее помогать народу Сирии
Йоханнесбург, 27 июля. Страны БРИКС будут активнее участвовать в гуманитарных операциях в Сирии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
«Коллеги восприняли положительно наше предложение активней участвовать в гуманитарных операциях, в помощи сирийскому народу», — заявил российский лидер.
По словам Путина, это абсолютно естественные вещи.
Он также отметил, что у лидеров БРИКС нет никаких ограничений по темам. Все, что обсуждается на саммите, является теми проблемами, с которыми сталкиваются многие государства мира.
Напомним, что в рамках саммита российский президент Владимир Путин проведет встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, а также главами Аргентины, Анголы и Замбии.