Меню
Новороссия
По грузинскому сценарию: в ДНР узнали, какое поручение НАТО дала ВСУ
Общество
Движение транспорта ограничат на перекрестке в центре Вологды
Следующая новость
Загрузка...

    По грузинскому сценарию: в ДНР узнали, какое поручение НАТО дала ВСУ

    149

    По грузинскому сценарию: в ДНР узнали, какое поручение НАТО дала ВСУ

    Донецк, 27 июля. В Донецкой народной республике узнали, какое поручение НАТО дала ВСУ по итогам украино-американских морских учений Sea Breeze-2018. 

    По словам заместителя командующего ВС ДНР полковника Эдуарда Басурина, на морских учениях, которые проходили в акватории Черного моря, украинская армия показала низкую боеготовность. Командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Джеймс Фого оценил действия военно-морских сил Украины на «неудовлетворительно», добавил полковник. Басурин рассказал, что после учений Фого порекомендовал Украине ознакомиться с грузинским сценарием работы армии и принять участие в командно-штабных учениях «Достойный партнер — 2018», которые пройдут с 1 по 15 августа в Грузии.

    «Можно только представить, насколько слабо украинские ВМС проявили себя в ходе учений Sea Breeze-2018, что им порекомендовали приобрести боевые навыки у грузинской армии, еще одной самой «боеспособной» армии, «отлично» проявившей себя в ходе вторжения в Южную Осетию в августе 2008 года», — заявил Басурин.

    Напомним, вооруженный конфликт в Южной Осетии произошел в августе 2008 года. Грузинские войска атаковали Южную Осетию в ночь на 8 августа и разрушили часть Цхинвала. Москва, защищая жителей Южной Осетии, большинство из которых к тому времени приняли российское гражданство, ввела войска в республику. После пяти дней боевых действий российские войска вытеснили грузинских военных из региона.

    По грузинскому сценарию: в ДНР узнали, какое поручение НАТО дала ВСУ

    Учения Sea Breeze-2018 стартовали на Украине 9 июля. Согласно меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Украиной и США, учения проводятся ежегодно с 1997 года. Официально заявляется, что цель учений является улучшение сотрудничества и координации между странами черноморского региона и отработка маневров на суше и в море.

    ДНР и ЛНР объявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в 2014 году. После Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. По последним данным жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек. В Москве не раз заявляли, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.  

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.