По грузинскому сценарию: в ДНР узнали, какое поручение НАТО дала ВСУ

Донецк, 27 июля. В Донецкой народной республике узнали, какое поручение НАТО дала ВСУ по итогам украино-американских морских учений Sea Breeze-2018.

По словам заместителя командующего ВС ДНР полковника Эдуарда Басурина, на морских учениях, которые проходили в акватории Черного моря, украинская армия показала низкую боеготовность. Командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Джеймс Фого оценил действия военно-морских сил Украины на «неудовлетворительно», добавил полковник. Басурин рассказал, что после учений Фого порекомендовал Украине ознакомиться с грузинским сценарием работы армии и принять участие в командно-штабных учениях «Достойный партнер — 2018», которые пройдут с 1 по 15 августа в Грузии.

«Можно только представить, насколько слабо украинские ВМС проявили себя в ходе учений Sea Breeze-2018, что им порекомендовали приобрести боевые навыки у грузинской армии, еще одной самой «боеспособной» армии, «отлично» проявившей себя в ходе вторжения в Южную Осетию в августе 2008 года», — заявил Басурин.

Напомним, вооруженный конфликт в Южной Осетии произошел в августе 2008 года. Грузинские войска атаковали Южную Осетию в ночь на 8 августа и разрушили часть Цхинвала. Москва, защищая жителей Южной Осетии, большинство из которых к тому времени приняли российское гражданство, ввела войска в республику. После пяти дней боевых действий российские войска вытеснили грузинских военных из региона.

Учения Sea Breeze-2018 стартовали на Украине 9 июля. Согласно меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Украиной и США, учения проводятся ежегодно с 1997 года. Официально заявляется, что цель учений является улучшение сотрудничества и координации между странами черноморского региона и отработка маневров на суше и в море.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в 2014 году. После Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. По последним данным жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек. В Москве не раз заявляли, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.