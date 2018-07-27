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Путин объяснил, почему не планируется увеличение числа стран БРИКС
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    Путин объяснил, почему не планируется увеличение числа стран БРИКС

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    Путин объяснил, почему не планируется увеличение числа стран БРИКС

    Йоханнесбург, 27 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что число стран в объединении БРИКС в ближайшем будущем увеличивать не планируется. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    Путин отметил, что объединение БРИКС, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, осуществляет эффективное взаимодействие с другими странами в устоявшемся формате, поэтому принятие новых членов в состав БРИКС пока не планируется.

    «Увеличивать сейчас формальное число членов БРИКС пока мы не планируем, потому что те форматы, которые сложились, они показывают свою эффективность», — сказал глава государства.

    Напомним, саммит БРИКС проходит с 25 по 27 июля в Южно-Африканской республике. Путин прибыл в Южно-Африканскую республику 26 июля. Саммит начался с церемонии совместного фотографирования лидеров БРИКС, после чего началось заседание глав объединения в узком составе в закрытом для прессы формате.

    Кроме того, глава государства провел двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри.

    Автор: Артем Никулин
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