Путин объяснил, почему не планируется увеличение числа стран БРИКС

Йоханнесбург, 27 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что число стран в объединении БРИКС в ближайшем будущем увеличивать не планируется. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Путин отметил, что объединение БРИКС, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, осуществляет эффективное взаимодействие с другими странами в устоявшемся формате, поэтому принятие новых членов в состав БРИКС пока не планируется.

«Увеличивать сейчас формальное число членов БРИКС пока мы не планируем, потому что те форматы, которые сложились, они показывают свою эффективность», — сказал глава государства.

Напомним, саммит БРИКС проходит с 25 по 27 июля в Южно-Африканской республике. Путин прибыл в Южно-Африканскую республику 26 июля. Саммит начался с церемонии совместного фотографирования лидеров БРИКС, после чего началось заседание глав объединения в узком составе в закрытом для прессы формате.

Кроме того, глава государства провел двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри.