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Медведев призвал ЕАЭС принять меры защиты от торговых войн
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    Медведев призвал ЕАЭС принять меры защиты от торговых войн

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    Медведев призвал ЕАЭС принять меры защиты от торговых войн

    Санкт-Петербург, 27 июля. Странам ЕАЭС необходимо принять меры для защиты своих экономических интересов в случае возникновения торговых войн. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    По его словам, возможность принять ответные ограничительные меры предусмотрена в правилах ВТО, однако Евразийскому экономическому союзу нужно выработать собственные шаги в этом направлении.

    «Важны и коллективные шаги, нужно отстаивать наши общие торгово-экономические интересы. А это не исключено, и опыт последнего периода, всякого рода споров, которые идут в различных регионах с участием всяких разных стран и союзов стран, это напрямую доказывает», — отметил Медведев.

    Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций на сталь и алюминий, а также на товары из Китая. Власти КНР, Канады, Великобритании и Евросоюза приняли ответные меры, обложив денежным сбором американскую продукцию.

    Накануне Трамп и глава ЕК Жан-Клод Юнкер подписали соглашение о создании рабочей группы, которая займется разрешением торговых споров. Предполагается, что эти меры приведут к отмене взаимных пошлин.

    Автор: Антон Соколов
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