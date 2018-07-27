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Путин рассказал, в чем огромное преимущество БРИКС
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    Путин рассказал, в чем огромное преимущество БРИКС

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    Путин рассказал, в чем огромное преимущество БРИКС

    Йоханнесбург, 27 июля. Президент России Владимир Путин, находящийся в ЮАР, где в пятницу завершается саммит БРИКС, отметил, что в организации все решения принимаются на основе консенсуса.

    «Здесь действительно нет, скажем, какого-то формального лидерства​​​. Все вопросы решаются, [решения] принимаются на основе консенсуса, с полным уважением к интересам всех участников этой организации», — сказал Путин, подводя итоги саммита. 

    Именно в этом, по словам российского лидера, огромное преимущество БРИКС по сравнению с другими международными организациями.

    Ранее, выступая на саммите, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва занимается проработкой идеи проведения саммита со странами Африки. 

    Напомним, в 2018 году саммит БРИКС проходит в 10 раз. Впервые мероприятие состоялось в Екатеринбурге в 2009 году.

    Автор: Федор Веснин
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