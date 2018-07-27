Путин рассказал, в чем огромное преимущество БРИКС

Йоханнесбург, 27 июля. Президент России Владимир Путин, находящийся в ЮАР, где в пятницу завершается саммит БРИКС, отметил, что в организации все решения принимаются на основе консенсуса.

«Здесь действительно нет, скажем, какого-то формального лидерства​​​. Все вопросы решаются, [решения] принимаются на основе консенсуса, с полным уважением к интересам всех участников этой организации», — сказал Путин, подводя итоги саммита.

Именно в этом, по словам российского лидера, огромное преимущество БРИКС по сравнению с другими международными организациями.

Ранее, выступая на саммите, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва занимается проработкой идеи проведения саммита со странами Африки.

Напомним, в 2018 году саммит БРИКС проходит в 10 раз. Впервые мероприятие состоялось в Екатеринбурге в 2009 году.