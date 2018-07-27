Путин назвал неприятие санкций ключевым пунктом Йоханнесбургской декларации

Йоханнесбург, 27 июля. Глава государства Владимир Путин прокомментировал принятие Йоханнесбургской декларации. Он считает, что одним из ключевых пунктов документа является непринятие экономических санкций. Об этом президент заявил по итогам саммита БРИКС.

«Утверждена Декларация Йоханнесбурга, основной смысл этого документа заключается в неприятии экономических санкций и применении силы в нарушение устава ООН», — сказал Путин по время общения с журналистами.

Президент также акцентировал внимание на таких пунктах документа, как недопущение милитаризации космоса и поддержке переговорного процесса по Сирии в формате «Астаны».

Ранее российский лидер напомнил, что БРИКС в своей деятельности учитывает принципы равенства, партнерских отношений и справедливости, которые культивировались Нельсоном Манделой. Он отметил рост товарооборота РФ со странами БРИКС, что говорит о наращивании экономического сотрудничества.