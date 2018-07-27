В Крестном ходе в Киеве приняли участие более 250 тысяч верующих

Киев, 27 июля. В Крестном ходе в украинской столице по случаю 1030-й годовщины Крещения Руси приняли участие свыше 250 тысяч человек. Об этом сообщили в Украинской православной церкви (УПЦ), которая выступила организатором мероприятия.

Шествие началось на Владимирской горке, оттуда участники направились по улице Грушевского в сторону Киево-Печерской лавры, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Православные верующие с Украины, из Донбасса, России, Молдавии, Белоруссии и Приднестровья прибыли в Киев для участия в праздничных мероприятиях.

По словам одной из паломниц, Крещение Руси является объединяющим праздником для всех народов, представители которых оказались в украинской столице в этот памятный день, сопровождающийся мирной и радостной атмосферой.

Стоит отметить, что несмотря на то, что киевские власти совершали попытки помешать проведению праздничных мероприятий, запрещая перевозчикам отвозить людей в Киев, верующие добрались до места проведения православного праздника и положительно откликались о нем.