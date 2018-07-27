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Украина
В Крестном ходе в Киеве приняли участие более 250 тысяч верующих
Общество
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    В Крестном ходе в Киеве приняли участие более 250 тысяч верующих

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    В Крестном ходе в Киеве приняли участие более 250 тысяч верующих

    Киев, 27 июля. В Крестном ходе в украинской столице по случаю 1030-й годовщины Крещения Руси приняли участие свыше 250 тысяч человек. Об этом сообщили в Украинской православной церкви (УПЦ), которая выступила организатором мероприятия.

    Шествие началось на Владимирской горке, оттуда участники направились по улице Грушевского в сторону Киево-Печерской лавры, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    В Крестном ходе в Киеве приняли участие более 250 тысяч верующих

    Православные верующие с Украины, из Донбасса, России, Молдавии, Белоруссии и Приднестровья прибыли в Киев для участия в праздничных мероприятиях.

    В Крестном ходе в Киеве приняли участие более 250 тысяч верующих

    По словам одной из паломниц, Крещение Руси является объединяющим праздником для всех народов, представители которых оказались в украинской столице в этот памятный день, сопровождающийся мирной и радостной атмосферой.

    Стоит отметить, что несмотря на то, что киевские власти совершали попытки помешать проведению праздничных мероприятий, запрещая перевозчикам отвозить людей в Киев, верующие добрались до места проведения православного праздника и положительно откликались о нем.

    Автор: Екатерина Кухарева
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