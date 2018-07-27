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«Это очень тонкая сфера»: Путин не стал комментировать возможность референдума в Донбассе
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    «Это очень тонкая сфера»: Путин не стал комментировать возможность референдума в Донбассе

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    «Это очень тонкая сфера»: Путин не стал комментировать возможность референдума в Донбассе

    Йоханнесбург, 27 июля. Президент РФ Владимир Путин назвал возможное проведение референдума в Донбассе эгидой РФ и других государств тонкой и чувствительной темой. Об этом российский лидер сообщил на саммите БРИКС в ЮАР.

    «Я пока воздержусь от комментариев​​​. Это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного уточнения», — заявил Путин, отвечая вопрос о реакции американского лидера Дональда Трампа на его предложение о проведении голосования среди жителей Донбасса.

    Владимир Путин предложил своему американскому коллеге провести референдум о статусе Донецкой и Луганской народных республик на встрече в Хельсинки 16 июля.

    Автор: Катерина Михайлиди
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