«Это очень тонкая сфера»: Путин не стал комментировать возможность референдума в Донбассе

Йоханнесбург, 27 июля. Президент РФ Владимир Путин назвал возможное проведение референдума в Донбассе эгидой РФ и других государств тонкой и чувствительной темой. Об этом российский лидер сообщил на саммите БРИКС в ЮАР.

«Я пока воздержусь от комментариев​​​. Это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного уточнения», — заявил Путин, отвечая вопрос о реакции американского лидера Дональда Трампа на его предложение о проведении голосования среди жителей Донбасса.

Владимир Путин предложил своему американскому коллеге провести референдум о статусе Донецкой и Луганской народных республик на встрече в Хельсинки 16 июля.