Путин объяснил, почему Россия не будет отказываться от доллара

Йоханнесбург, 27 июля. Россия не отказывается от доллара США как универсальной резервной валюты, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках саммита БРИКС в столице ЮАР.

По словам российского лидера, российская сторона не собирается отказываться от доллара и делать каких-либо резких движений. Как отметил Путин, РФ будет применять доллар настолько, насколько финансовые власти США не будут препятствовать использованию американской валюты в расчетах.

Президент также указал на то, что американский доллар является универсальной резервной, поэтому Россия не отказывается от него, евро же пока не может претендовать в полном объеме на такую универсальность.

Глава российского государства также считает, что ограничения на расчеты в долларах являются большой стратегической ошибкой США.

«Они [США] тем самым подрывают доверие к доллару как к резервной валюте», — сказал президент РФ.

Напомним, несколько дней назад Международный валютный фонд рассказал о недооцененности рубля и переоцененности доллара.