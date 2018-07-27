Украинские СМИ клюнули на дезинформацию: в Донецке прокомментировали слухи о «ранении» главы ДНР

Москва, 27 июля. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко получил ранение, заявил ряд украинских СМИ со ссылкой на «Ведомости Донбасса». По утверждению издания, это произошло еще несколько недель назад под Авдеевкой, однако власти ДНР якобы утаивают случившееся.

«Ранение главы ДНР в районе Авдеевской промзоны невозможно, поскольку Александр Захарченко давно не ездит на передовую, — заявил в интервью Федеральному агентству новостей политолог Константин Долгов. — Поэтому вся информация, которая распространяется о его якобы ранении, не соответствует действительности».

Источник, близкий к руководству республики, в беседе с корреспондентом ФАН заявил о том, что со здоровьем главы ДНР «все в порядке». Сегодня Захарченко должен появиться в эфире местного телевидения, добавил собеседник.

Другой источник ФАН, попросивший не называть его имени, отметил, что Александру Захарченко недавно «чистили ногу в ОЦКБ по старому ранению» и «что-то шевелилось там».

В свою очередь спецкор ФАН в Донецке также прокомментировал украинский вброс.

«Это «баян» десятидневной давности. Все у Захарченко в порядке. Тема была запущена его советником, после того как глава республики съездил на дообследование в одну из больниц Донецка, — заявил спецкор ФАН. — Народ начал поговаривать, что это, мол, ранение. Вот советник и подхватил тему, закинув ее по чернушным сайтам».

Тогда-то украинцы и начали информационную кампанию, добавил он.

«Ведомости Донбасса» — это сайт, на который никто и никогда не ссылается, а тут целые УНН и киевские «Вести» сослались», — пояснил спецкор ФАН.

Видимо, украинские спецслужбы просто решили подзадорить Захарченко или повелись на дезинформацию, подытожил специальный корреспондент ФАН в Донецке.