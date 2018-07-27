Путин назвал основные направления работы БРИКС

Йоханнесбург, 27 июля. Президент России Владимир Путин, который участвует в саммите БРИКС в ЮАР, назвал основные направления работы объединения. По словам российского лидера, к таковым, в первую очередь, относятся борьба с терроризмом и координация политики в торговле и экономике.

«Одно из [основных] направлений — мы обсуждали это и на предыдущих встречах, и на этой так или иначе затрагивали — это борьба с терроризмом, координация нашей деятельности в сфере политики, в сфере экономики в самом широком смысле этого слова», — отметил Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По словам президента России, основными темами саммита стали борьба с односторонними подходами в мировых делах, защита многосторонности и использование всех преимуществ цифровой промышленной революции.

Напомним, организация, членами которой в настоящее время являются Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, была основана в 2006 году во время проведения Петербургского международного экономического форума.