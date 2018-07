Я могла бы быть более сдержанной: президент Хорватии объяснила свое поведение в России

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи «Croatia and Russia have solid foundation for development of relations» («Хорватия и Россия имеют прочную основу для развития отношений»), опубликованной на портале Total Croatia News.

С октября прошлого года Хорватия и Россия решили несколько важных вопросов, в том числе о роли Сбербанка в урегулировании долга крупнейшей частной компании Хорватии — продуктового ритейлера Agrokor, а также о проблеме загрязнения воздуха в Славонски-Брод. Тем самым страны добились прогресса в своих отношениях и заложили прочную основу для их дальнейшего развития, заявила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в интервью общественному телевидению HRT в четверг вечером.

Лидер Хорватии совершила официальный визит в Россию в октябре 2017 года, где встретилась с президентом России Владимиром Путиным на черноморском курорте Сочи. Позднее они встретились на полях чемпионата мира по футболу, который закончился в середине этого месяца.

Что касается роли Сбербанка в деле Agrokor, то, по ее словам, представители банка с самого начала говорили, что у них добрые намерения.

«Они, конечно, хотят вернуть деньги, которые вложили в Agrokor, но они также хотят, чтобы это была одна из самых успешных европейских компаний, которая заботится обо всех поставщиках и всех других компаниях. Это очень важно для меня, когда речь идет о компаниях, связанных со Славонией (историческая область на востоке Хорватии. — Прим. ред.)», — сказала она.

Грабар-Китарович заявила, что в рамках этого процесса можно было бы задействовать другие области экономики, такие как производство и экспорт говядины, и что это могло бы простимулировать хорватский экспорт в Россию.

Президент подтвердила, что обе стороны обсуждают взаимный визит Путина в Хорватию, который будет зависеть от графиков обоих президентов, но подчеркнула, что визит состоится в любом случае.

«Это произойдет, когда мы согласуем повестку дня и график», — сказала она.

Говоря о России как о мировой державе, она заявила, что Хорватия поддерживает двуединый подход Европейского союза и НАТО, которые настаивают на уважении международного права, в том числе национальный суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость любого государства. В то же время она отметила, что острые глобальные проблемы, такие как сирийский кризис, который затрагивает Хорватию через миграционный кризис, не могут быть решены без России.

«Россия также является важным игроком в Юго-Восточной Европе, и для меня важно убедиться, что Российская Федерация полностью поддерживает территориальную целостность Боснии и Герцеговины и ее европейский путь», — сказала президент Хорватии.

Грабар-Китарович заявила, что Хорватия будет действовать в интересах своей экономики, которая частично затронута существующими санкциями против России, добавив, что Хорватия должна найти те продукты, которые могут быть экспортированы и не попадают под санкции.

По ее словам, Agrokor, который теперь в значительной степени будет управляться российскими Сбербанком и ВТБ (в результате реструктуризации долга банки получили доли в 39 и 7% соответственно), должен получить «соответствующую позицию на российском рынке».

Отвечая на вопрос о визите в начале этой недели президента Израиля Реувена Ривлина, с которым она посетила концентрационный лагерь Второй мировой войны Ясеновац, и о том, что еврейская община уже три года бойкотирует организованные государством мероприятия в мемориале Ясеновац, Грабар-Китарович сказала:

«Мне очень жаль, что официальные мероприятия являются камнем преткновения. Я обычно в них не участвую, потому что Ясеновац для меня — эмоциональное место... Я предпочитаю почтить память жертв молчанием. Я надеюсь, что следующее памятное мероприятие пройдет в духе единства и что мы сможем организовать его совместно».

На вопрос о ее пламенной поддержке сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу в России, после чего она получила более 70 запросов на интервью со всего мира, Грабар-Китарович ответила:

«Я не ожидала, что будет такая реакция, но, с другой стороны, было бы лицемерием сказать, что я этому не рада. Люди хотят, чтобы политики проявляли и свои сильные, и слабые стороны, но больше всего они хотят почувствовать, что мы их уважаем».

«Более 80% реакций были положительными. Были и фальшивые новости, хорошие и плохие. Мы никак не отреагировали, потому что моя администрация не любит выдавать опровержения. В целом, все было очень позитивно», — сказала она, отвергнув претензии о том, что она привлекла к себе больше внимания, чем национальная команда.

Президент заявила, что она не сдерживала себя, так как еще не начала предвыборную кампанию на второй срок.

«Я пока не претендую на второй срок, я не думала об этом. Я была с нашей командой всем сердцем. Если бы я думала о предвыборной кампании и возможных политических последствиях, я, возможно, была бы более сдержанной в России», — сказала она.

Глава Хорватии добавила, что в течение последних трех с половиной лет делает то, что обещала людям, и что она — одна из них, их голос и президент всех хорватских граждан.