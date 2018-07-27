Глава ФСИН отреагировал на предложение Матвиенко реформировать ведомство
Москва, 27 июля. Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко ответил на заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко, предложившей реформировать систему учреждений. Он призвал не торопиться с выводами.
Российский сенатор Валентина Матвиенко после обнародования видео с пытами в ярославской колонии заявила о необходимости реформы ФСИН. Глава ведомства не исключил, что это решение правильное.
«Надо со всех сторон это осмотреть, изучить эту проблему и тогда принимать решение», — сказал он.
Чиновник добавил, что ведомство готово принять участие в этом процессе. Ранее в СМИ появилось видео с пытками над заключенным в колонии. Сообщалось, что инцидент имел место в прошлом году.
Правоохранительные органы задержали семь человек, которые подозреваются в причастности к пыткам. Пятерых фигурантов уголовного дела арестовали до 22 сентября. В отношении остальных мера пресечения будет избрана позднее.