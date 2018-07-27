В ДНР прокомментировали доклад о больших проблемах в ВСУ

Донецк, 27 июля. Украинский генерал-лейтенант Сергей Попко, который командует сухопутными войсками страны, представил доклад о деятельности ВСУ в Донбассе в первом полугодии. Об этом в пятницу рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, согласно докладу Попко, военные части недоукомплектованы людьми, а денежное довольствие военным регулярно задерживается. Впрочем и сами силовики имеют проблемы с дисциплиной и боевой подготовкой. Кроме того, генерал обратил внимание на рост числа небоевых потерь и случаев суицида среди украинских военнослужащих.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, 6 июля в ходе учений украинской армии в Ровенской области разорвался миномет «Молот», в результате чего погибли трое военнослужащих. После этого президент Украины Петр Порошенко уже запретил ВСУ использовать минометы «Молот. За несколько дней до этого, 4 июля, стало известно, что девять украинских силовиков подорвались на собственных минах в Донбассе.