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В ДНР прокомментировали доклад о больших проблемах в ВСУ
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    В ДНР прокомментировали доклад о больших проблемах в ВСУ

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    В ДНР прокомментировали доклад о больших проблемах в ВСУ

    Донецк, 27 июля. Украинский генерал-лейтенант Сергей Попко, который командует сухопутными войсками страны, представил доклад о деятельности ВСУ в Донбассе в первом полугодии. Об этом в пятницу рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    По его словам, согласно докладу Попко, военные части недоукомплектованы людьми, а денежное довольствие военным регулярно задерживается. Впрочем и сами силовики имеют проблемы с дисциплиной и боевой подготовкой. Кроме того, генерал обратил внимание на рост числа небоевых потерь и случаев суицида среди украинских военнослужащих.

    Как сообщало Федеральное агентство новостей, 6 июля в ходе учений украинской армии в Ровенской области разорвался миномет «Молот», в результате чего погибли трое военнослужащих. После этого президент Украины Петр Порошенко уже запретил ВСУ использовать минометы «Молот. За несколько дней до этого, 4 июля, стало известно, что девять украинских силовиков подорвались на собственных минах в Донбассе.

    Автор: Антон Соколов
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