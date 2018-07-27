«Борнмут» готов заплатить 10 млн за полузащитника «Краснодара»

Санкт-Петербург, 27 июля. Английский футбольный клуб «Борнмут» заинтересован в полузащитнике «Краснодара» Викторе Классоне, о чем стало известно Федеральному агентству новостей.

По словам источников, британцы готовы заплатить за 26-летнего игрока сборной Швеции 10 млн евро. При этом отмечается, что «быки» после удачного выступления своего игрока на чемпионате мира рассчитывают получить более крупное предложение.

Классон перешел в «Краснодар» в январе 2017 года из шведского «Эльфсборга» за 2 млн евро. С тех пор он провел 52 матча, в которых забил 17 голов и отдал 12 голевых передач во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в предыдущие трансферные окна футболистом интересовались клубы из Англии, Германии и Италии. В составе сборной Швеции Классон провел 27 матчей с 2012 года и забил 3 гола. На чемпионате мира-2018, проходившем в России, полузащиник провел 5 матчей и отдал 3 голевых передачи. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 8 млн евро.