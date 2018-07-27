Путин примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси

Москва, 27 июля. Президент России Владимир Путин примет участие в литургии по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси​​​.Мероприятия начнутся с праздничного богослужения, которое состоится на Соборной площади московского Кремля, после чего состоится крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме.

У памятника пройдет молебен в честь 1030-летия Крещения Руси. В праздничных мероприятиях примут участие тысячи верующих, а также представители и главы Поместных православных церквей из других стран. Позднее на Боровицкой площади состоится концерт православного хорового пения, в котором примут участие Санидальный хор и хор Московской епархии.