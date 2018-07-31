Сирия: САА вошла в освобожденные регионы Эль-Кунейтры

Дамаск, 31 июля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) вошли в деревни Аль-Хамидия и Аль-Алам в провинции Эль-Кунейтра, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

«Сейчас мы находимся в Аль-Хамидии. Отсюда боевики обстреливали мирных жителей и солдат Сирийской арабской армии из минометов. Но нам удалось освободить деревню от терроризма», — рассказал в интервью нашему корреспонденту один из местных жителей.

Напомним, что сирийские правительственные войска начали операцию по зачистке западной части провинции Эль-Кунейтра. Согласно достигнутому между официальным Дамаском и главарями незаконных вооруженных формирований соглашением, САА начала проводить разведывательные операции на западе Кунейтры. В данном соглашении говорится о передаче всех городов и населенных пунктов провинции войскам САР в обмен на безопасную эвакуацию боевиков в сторону провинции Идлиб на севере сирийской республики. Это соглашение было бы невозможным без участия сотрудников российского Центра по примирению вражеских сторон в Сирии.

Все пожелавшие остаться в регионе боевики должны урегулировать свой статус с официальными властями САР, согласно приказу президента республики Башара Асада. Им также необходимо сдать все тяжелое и среднее вооружение сирийской армии и поклясться впредь не угрожать безопасности сирийского народа.

Отметим, что силам правительственной армии удалось войти в бывший оплот альянса террористов запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что САА удалось взять под контроль населенный пункт Аль-Хамидия. На крыше местной мечети уже установили официальный флаг Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, бригады сирийской правительственной армии уже вошли в административный центр региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.