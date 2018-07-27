Путин вручит футболистам и тренерам сборной России госнаграды и почетные грамоты

Москва, 27 июля. Российский лидер Владимир Путин вручит футболистам сборной России и тренерам команды государственные награды и почетные грамоты в субботу, сообщает пресс-служба Кремля.

Государственные награды и почетные грамоты получат 23 игрока сборной России и шесть наставников национальной команды, которые работали на прошедшем в РФ чемпионате мира. Торжественная церемония вручения госнаград и почетных грамот пройдет в Екатерининском зале Кремля.

Напомним, Россия принимала у себя чемпионат мира по футболу этим летом. Матчи первенства прошли в 11 российских городах на 12 стадионах. Сборная России дошла до 1/4 финала мундиаля, уступив Хорватии в серии пенальти. Отметим, что на ЧМ-2018 российские футболисты показали лучший результат в истории сборной на мировых первенствах.