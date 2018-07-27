В пути от 5 до 15 минут: как московские власти развивают общественный транспорт

Тематический трамвай, который должен напомнить москвичам о необходимости оплаты проезда в наземном транспорте и рассказать о преимуществах бестурникетной системы, запустили в Москве. Трамвай будет курсировать по центральным улицам города. Об этом журналистам рассказал директор Службы контроля и доходов предприятия «Мосгортранс» Кирилл Кисляков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«На старейшем трамвайном маршруте «А» начал перевозить пассажиров трамвай, который призван напомнить о необходимости оплачивать проезд в наземном транспорте и преимуществах бестурникетной системы», — сказал Кисляков.

Снаружи салона трамвая было размещено изображение карты «Тройка» и хештег #лидируйивалидируй. Последний, по задумке авторов идеи, должен мотивировать горожан оплачивать проезд. Кроме того, по всему периметру вагона указаны основные преимущества, которые пассажиры получат от прохода во все двери — удобство и экономия времени в пути. По словам Кислякова, начиная со следующей недели на центральных маршрутах начнут курсировать еще 12 таких трамваев.

Напомним, московский мэр Сергей Собянин поручил с сентября отменить турникеты на всем городском наземном транспорте Москвы. По замыслу столичных властей, отмена турникетов сократит пассажирам время движения в пути на промежуток от 5 до 15 минут. Для удобства оплаты проезда одновременно с отменой турникетов все двери подвижного состава ГУП «Мосгортранс» будут оборудованы валидаторами.

Более того, с 16 июня пассажиры могут входить во все двери на всех 47 трамвайных маршрутах столицы, для оплаты проезда необходимо приложить билет или социальную карту к валидатору в салоне.

Стоит отметить, что при бывшем московском мэре Юрии Лужкове было уничтожено 280 километров путей. Более того, частный транспорт фактически жил своей жизнью и прокладывал собственные маршруты.

В свою очередь, за последние пять лет при администрации Сергея Собянина было построено 40 километров новых линий метро и открыто 20 новых станций. Началась активная реконструкция наземного транспорта, вернулись трамваи. Появились выделенные полосы для автобусов и троллейбусов. От «Дорогу покажешь?» конца 2000-х мы переходим на продвинутую систему крупных интернет-операторов «Яндекс-Такси», GetTaxi, Uber и так далее.