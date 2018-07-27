Праздничные мероприятия по случаю 1030-летия Крещения Руси проходят в Киеве: репортаж ФАН

Киев, 27 июля. В пятницу в украинской столице проходят праздничные мероприятия по случаю 1030-й годовщины Крещения Руси. В Киев съехались тысячи паломников не только из украинских регионов, но и из-за рубежа, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Торжества начались с молебна на Владимирской горке. В нем приняли участие порядка 20 тысяч человек. Чтобы лучше видеть молебен, православные выстраивались везде, где только находили место и даже почти ползком взбирались по крутому склону.

Перед памятником великому равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси люди встали в огромную очередь, чтобы поцеловать его и помолиться. При этом, как сообщает корреспондент ФАН, на Владимирской горке сохранялась мирная, спокойная и радостная атмосфера.

Чтобы принять участие в торжествах, в Киев приехали православные с Украины и из Донбасса, из России, Белоруссии и Молдавии.

«Я приехала из Харькова, мы выехали вечером, в 11 ночи. Из Харькова ехало 20 огромных автобусов», — рассказала нам одна из паломниц Любовь.

Она отметила, что такие мероприятия важны и нужны, и призвала к миру все народы исторической Руси, которых объединяет Русская православная церковь.

«Я считаю, что это очень нужное мероприятие, которое должно нас всех соединить — и украинцев, и русских. Мы должны понять, что мы один народ, и мы должны жить в мире», — подчеркнула женщина.

По окончании молебна верующие направились в Киево-Печерскую лавру, чтобы принять участие в Крестном ходе. Несмотря на то, что киевские власти пытались помешать проведению мероприятий по случаю 1030-летия Крещения Руси, в частности, запрещали перевозчикам ездить в Киев 27 июля, люди продолжают прибывать на общеправославный праздник. .

Напомним, сегодня на Украине действует официальная православная церковь Московского патриархата и непризнанная церковь Киевского патриархата. Украинские власти хотят добиться автокефалии церкви Киевского патриархата. Предоставить ее от Вселенского патриарха Варфоломея I попросил президент страны Петр Порошенко.

Кроме того, в Киеве разрабатываются законопроекты, которые разрешают органам власти влиять на назначение руководства религиозных организаций и фактически обязывают церкви выполнять предписания политиков.

Влияние украинских властей очевидно в позициях непризнанной церкви Киевского патриархата по таким вопросам, как конфликт в Донбассе. В то время как РПЦ призывает всех верующих к миру, Киевские «священнослужители» рассматривают происходящее как «священную войну», а глава непризнанной церкви Филарет лично призывает украинцев вести боевые действия в Донбассе. В то же время миллионы православных украинцев призывают к миру на востоке страны.