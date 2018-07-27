Отдать долг родителям: пенсионная реформа обеспечит старшему поколению достойную жизнь

Тема модернизации пенсионной системы, которую предлагает правительство, безусловно, волнует граждан. Да, вопрос непростой и, конечно, болезненный — с советским наследием в виде раннего выхода на пенсию чисто психологически непросто расстаться, говорят социологи. Но продолжительность жизни с тридцатых годов прошлого века, когда были узаконены нынешние сроки выхода на пенсию, увеличилась колоссально, так что изменения неизбежны.

В то же время в обществе охотно возмущаются тем, что дескать мало получают нынешние пенсионеры (забывая, впрочем, что в советские годы с этим было гораздо хуже, не говоря уж о 1990-х). Но откуда взяться дополнительным деньгам, если на одного пенсионера, по сути, приходится меньше двух работающих?

Совершенствование пенсионной системы, сопряженное, естественно, с более поздним выходом на пенсию, будет сопровождаться увеличением размера самих пенсий, утверждают в правительстве. Депутаты Госдумы, которые рассмотрели соответствующий закон в первом чтении, намерены внимательно рассмотреть эту часть социальной составляющей нового закона.

Многие экономисты смотрят на ситуацию не только с точки зрения конкретных цифр, но и через призму социальной ответственности по отношению к тем, кто уже не в состоянии работать. Пенсионная реформа — это фактически возможность отдать долги нашему старшему поколению — нашим родителям, бабушкам и дедушкам, обеспечив им достойную жизнь на пенсии, считает экономист Григорий Потапенко, в свое время посещавший открытые лекции в знаменитой Лондонской школе экономики.

«Я внимательно ознакомился с докладом министра труда Максима Топилина, — рассказал Потапенко Федеральному агентству новостей. — Судя по тому, что я знаю об экономической ситуации в России, его выкладкам можно верить. В случае принятия этого закона ежегодная индексация пенсий для неработающих пенсионеров в тысячу рублей — сумма вполне реальная».

По словам собеседника ФАН, как бы ни ворчали те, кому придется «задержаться» на работе из-за увеличения возраста выхода на пенсию, но старшее поколение, люди, уже находящиеся на заслуженном отдыхе, реально станут жить лучше.

«Мы в долгу перед нашими стариками, так что хорошо, что они получат возможность улучшить свое питание и смогут позволить себе немного больше трат, — отметил экономист. — Тысяча рублей — это, конечно, не золотое дно, но ведь сейчас ежегодная прибавка пенсионерам не превышает 400-500 рублей».

Цель модернизации пенсионной системы — сделать так, чтобы неработающие пенсионеры получали не меньше 40% утраченного дохода, что соответствует международным стандартам, заявляют в правительстве. Как рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, если закон о повышении пенсионного возраста будет принят, к 2024 году размер пенсий вырастет на 50%, достигнув показателя в 20 тысяч рублей.

«К 2024 году пенсии неработающих пенсионеров составят около двухсот процентов прожиточного минимума, а сейчас, напомню — это 163-164%. Принятие закона позволит очень серьезно изменить ситуацию с пенсионным обеспечением», — заявил Топилин.

По словам министра, изменение пенсионного законодательства позволит, начиная с 2019 года, ежегодно увеличивать пенсии неработающим пенсионерам в среднем на 12 тысяч рублей.

«Пенсии будут индексироваться темпами, более чем вдвое превышающими темпы инфляции», — отметил Максим Топилин.

«Этого никогда не было в нашей истории», — добавил министр, подчеркнув, что сейчас индексация пенсий едва покрывает инфляцию.

Ранее правительство России предложило поэтапно — до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин — повысить возраст выхода на пенсию. После завершения переходного периода мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63 года.