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Спешивший на крестный ход в Киев автобус с верующими попал в ДТП под Житомиром
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    Спешивший на крестный ход в Киев автобус с верующими попал в ДТП под Житомиром

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    Спешивший на крестный ход в Киев автобус с верующими попал в ДТП под Житомиром

    Киев, 27 июля. Автобус с верующими, которые направлялись в Киев на крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси, попал в ДТП в Житомирской области. В результате инцидента пострадал только водитель транспортного средства, сообщили в Нацполиции Украины.

    «Пострадал водитель, нарушивший правила дорожного движения», — рассказал руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, его цитируют украинские СМИ.

    В Нацполиции также отметили, что все организованные группы верующих, которые ехали в Киев автобусами из разных областей страны, добрались до столицы.

    Напомним, в пятницу в Киеве проходят мероприятия, приуроченные к 1030-й годовщине Крещения Руси. Большой крестный ход начался в украинской столице около часа назад, его возглавляет митрополит Онуфрий.

    Ранее стало известно, что украинцев запугивают, чтобы не пустить на крестный ход в Киев.

    Автор: Федор Веснин
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