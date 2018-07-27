Спешивший на крестный ход в Киев автобус с верующими попал в ДТП под Житомиром

Киев, 27 июля. Автобус с верующими, которые направлялись в Киев на крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси, попал в ДТП в Житомирской области. В результате инцидента пострадал только водитель транспортного средства, сообщили в Нацполиции Украины.

«Пострадал водитель, нарушивший правила дорожного движения», — рассказал руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, его цитируют украинские СМИ.

В Нацполиции также отметили, что все организованные группы верующих, которые ехали в Киев автобусами из разных областей страны, добрались до столицы.

Напомним, в пятницу в Киеве проходят мероприятия, приуроченные к 1030-й годовщине Крещения Руси. Большой крестный ход начался в украинской столице около часа назад, его возглавляет митрополит Онуфрий.

Ранее стало известно, что украинцев запугивают, чтобы не пустить на крестный ход в Киев.