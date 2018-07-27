Трое обвиняемых в гибели военного летчика Филипова в Сирии арестованы

Москва, 27 июля. Трое обвиняемых по делу о гибели летчика ВКС РФ Романа Филипова в Сирии заочно арестованы Басманным судом Москвы.

Ранее стало известно об избрании меры пресечении в отношении двоих обвиняемых. В настоящее время источник ТАСС сообщил о аресте третьего фигуранта. Представитель суда ранее уточнил, что все трое являются гражданами Сирии, а также объявлены в международный розыск.

Напомним, российский военный летчик Роман Филипов погиб при выполнении боевого задания в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. 3 февраля боевики сбили его штурмовик Су-25, на земле Филипов был окружен, но вступил в неравный бой, несмотря на смертельные ранения. Он до последнего отстреливался от боевиков из пистолета Стечкина, а после подорвал себя гранатой. 6 февраля пилоту посмертно было присвоено звание героя России.