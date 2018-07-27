В киевском университете оказались шокированы воровством туалетной бумаги

Киев, 27 июля. Посетители библиотеки Киевского политехнического университета стали массово воровать туалетную бумагу.

Руководство учебного заведения оказалось шокировано масштабами воровства. Чтобы прекратить кражи, в Киевском университете повесили соответствующее объявление.

По словам его составителя, отсутствие бумаги приносит дискомфорт посетителям вуза.

«Другие посетители туалета чувствуют себя неуверенно, оглядываясь по сторонам и не находя выхода из ситуации».

Кроме того, воров туалетной бумаги должна мучить совесть. По мнению составителя объявления, это произойдет, когда они станут использовать украденное изделие дома, сообщает «Политнавигатор».

Один из пользователей предположил, что проблема связана с невозможностью украинских властей финансировать науку. Все деньги уходят на обеспечения армии.