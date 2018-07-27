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Главу ОДКБ обвинили в попытке свергнуть власть в Ереване в 2008 году
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    Главу ОДКБ обвинили в попытке свергнуть власть в Ереване в 2008 году

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    Главу ОДКБ обвинили в попытке свергнуть власть в Ереване в 2008 году

    Ереван, 27 июля. Власти Армении обвинили главу Организации Договора о коллективной безопасности генерала-полковника Юрия Хачатурова в причастности к беспорядкам, которые произошли в Ереване в марте 2008 года.

    Специальная следственная служба (ССС) обвинила его в попытке свержения конституционного строя государства по предварительному сговору с другими лицами и потребовала ареста, говорится на сайте ведомства. Сам Хачатуров свою вину полностью отрицает, заявляя, что он не имеет отношения к событиям десятилетней давности.

    Отметим, что Хачатуров стал не единственным, кто оказался в числе подозреваемых. Ранее следствие объявило в розыск бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна, возбудив против него дело по статье «Свержение конституционного строя». Речь идет о разгонах акций протеста в 2008 году.

    В марте 2008 года по Армении прокатилась волна протестов, связанных с допущенными в ходе президентских выборов нарушениями. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли 8 демонстрантов и один военнослужащий.

    Автор: Антон Соколов
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