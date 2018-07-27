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Журналист «АиФ» без вести пропал в Нижнем Новгороде
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    Журналист «АиФ» без вести пропал в Нижнем Новгороде

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    Журналист «АиФ» без вести пропал в Нижнем Новгороде

    Москва, 27 июля. В Нижнем Новгороде без вести пропал журналист издания «Аргументы и Факты» Сергей Грачев, который находился в этом городе в служебной командировке. Об его исчезновении сообщил шеф-редактор сайта «АиФ» Владимир Шушкин.

    На своей странице в социальной сети Facebook он разметил сообщение, в котором указаны приметы Грачева. Шушкин также простит пользователей, проживающих в Нижнем Новгороде, помочь в распространении данной информации.

    Указано, что 20 июля Грачев уехал в командировку в Нижний Новгород, уже вечером 21 июля он перестал выходить на связь. В связи с этим было подано заявление в полицию, также возбуждено уголовное дело. Поиски пока не дали никаких результатов.

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    Автор: Тимур Румянцев
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