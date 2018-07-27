Активисты Общероссийского народного фронта очистили Петербург от незаконной рекламы. ФАН-ТВ

Совместный рейд добровольцы и Комитет по благоустройству Петербурга проводят уже в пятый раз. До 15 августа планируют охватить те районы города, откуда поступает наибольшее количество жалоб от горожан. В ОНФ отметили, что сейчас рекорды бьют северные районы Петербурга. В 2017 году в организацию поступило более 200 обращений с просьбой очистить город от нелегальной и назойливой рекламы.

«Было много обращений в адрес Народного фронта по поводу незаконной наружной рекламы и сегодняшнее мероприятие проходит в рамках общественных поручений, переданных по итогам конференции 2017 года губернатору Санкт-Петербурга. Сегодня мы проверяли антивандальное покрытие и очищали надписи рекламные с асфальта. Мы должны понимать, что Петербург — визитная карточка страны, у нас уникальная архитектура, наш город задумывался как культурная столица и эти незаконные рекламные объявления портят вид нашего города», — говорит член штаба Общероссийского народного фронта Петербурга Антон Соловьев.

Антивандальное покрытие на остановках общественного транспорта уже включено в городскую программу, и в дальнейшем оно появится на каждой остановке.

Прежде чем начать борьбу с художествами на асфальте и остановках был проведен ряд экспериментов, чтобы выбрать наиболее эффективный состав антивандального покрытия и средства по удалению рекламных надписей. Главным требованием к составу распыляемого вещества, стала безопасность, раствор должен быть безвреден для прохожих и окружающей среды.

«Начиная с 2017 года были проведены работы по удалению надписей с тротуаров, сейчас такие работы включены в технологический регламент уборки дорог. Это делается в обязательном порядке нашими предприятиями. За прошлый год было удалено более пяти тысяч квадратных метров [надписей]. В этом году мы уже приблизились к этой цифре.В 2018 году на эти работы предусмотрено 19 миллионов бюджетных средств», — рассказывает начальник отдела комплексной уборки Комитета по благоустройству Елена Мизгулина.

Елена Мизгулина добавила, что в летний период работы проводятся практически ежедневно. Поддерживают инициативу «чистых улиц» и петербуржцы. Они отмечают, что многие надписи не только портят облик города, но и задевают их чувства.

«Мне не нравится, когда имя моей мамы я встречаю на полу под ногами, так что здорово, пусть чистят!» — поддерживает участников рейда житель Василеостровского района Роман Климов.

«Во-первых, город становится некрасивым, когда этими бумажками все залеплено. Да, это раздражает немножко, конечно», — высказывает свое мнение жительница Василеостровского района Валентина Иванова.

В Москве проблему рекламы на асфальте во многом помогла решить система автодозвона. Телефон, попавший в черный список беспрерывно прозванивает автомат. В Северной столице такой способ начали использовать полтора года назад. Сейчас около 459 номеров занесены в базу на автодозвон. Однако чиновники отмечают, что зачастую рекламщики просто меняют номер телефона.