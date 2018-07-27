Володин объяснил, почему вопрос о пенсионном законодательстве не решить на митингах

Москва, 27 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопрос об изменении пенсионного законодательства невозможно решить путем проведения митингов, необходима широкая общественная дискуссия.

Спикер парламента отметил, что совершенствование пенсионного законодательства включает в себя вопросы, которые касаются размера будущих пенсий и социальной помощи людям​​​, поэтому необходимо обсуждать данные вопросы.

«Нам обязательно нужно их обсуждать. Уходить от этого обсуждения не только неверно, это опасно. И когда мы говорим о митингах — на митингах такие вопросы не решишь» — сказал Володин.

На прошлой неделе Госдума рассмотрела законопроект о совершенствовании пенсионной системы. Документ предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года. Мужчины будут выходить на пенсию с 65 лет, а женщины с 63 лет. Изменение пенсионного законодательства позволит создать условия для сбалансированной и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России.

Благодаря изменениям в 2019 году пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены в среднем на одну тысячу рублей. При этом к 2024 году размер средней пенсии составит 20 тысяч рублей в месяц.

Президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, отметив, что нет ничего хорошего в том, что россияне не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Однако возрастная планка выхода людей на пенсию была установлена в 1956 году, и уже тогда было зафиксировано, что в случае развития демографических показателей возраст должен быть увеличен. При этом глава государства подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято, так как необходимо выслушать все мнения на эту тему.