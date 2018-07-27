Макаревич призвал ВСУ прекратить «неуправляемую стрельбу» в Донбассе

Москва, 27 июля. Запрет въезда на Украину российским артистам и публикация их данных на сайте «Миротворец» является глупостью, заявил музыкант Андрей Макаревич.

«Нет, я считаю, что это глупость. Они делают очень много глупостей», — заявил артист в интервью радио «Комсомольская правда». Он пояснил, что имеет в виду запрет на въезд звездам «только потому, что они что-то сказали».

Макаревич заявил, что готов приехать в Донецк, однако прежде всего очень хотел бы прекращения «смуты» в Донбассе и ухода оттуда людей, «которые стреляют, управляемые неуправляемо» с любой стороны. Он дал понять, что имеет в виду в том числе ВСУ.

«И тогда я их с удовольствием поздравлю с окончанием этой бестолковой, никому не нужной войны», — цитирует музыканта «Комсомольская правда».

Напомним, украинские власти запрещают российским артистам въезд на территорию страны за их политические воззрения а также посещение Донбасса и Крыма, который в Киеве продолжают считать частью Украины, несмотря на волеизъявление самих крымчан. В 2014 году жители полуострова проголосовали за вхождение в состав России на референдуме — за присоединение к РФ высказалось подавляющее большинство крымчан.