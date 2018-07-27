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Основатель Papa John’s подал на компанию в суд после отставки
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    Основатель Papa John’s подал на компанию в суд после отставки

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    Основатель Papa John’s подал на компанию в суд после отставки

    Вашингтон, 27 июля. Основатель американской сети пиццерий Papa John’s Джон Шнаттер подал в суд на компанию после своего ухода с поста председателя совета директоров, сообщила телекомпания CNN.

    Ранее разгорелся скандал после того, как в СМИ просочилась информация о том, что Шнаттер использовал расистские высказывания на закрытом совещании в мае. Позже он принес свои извинения, однако впоследствии вынужден был уволиться из компании.

    Шнаттер объяснил, что он произнес эти слова в качестве примера того, как говорят другие, при этом сам никогда бы не стал их использовать. Кроме того, он считает, что другие члены совета директоров могли вступить в сговор против него.

    По информации издания, Шнаттер подал в суд иск против компании, утверждая, что с ним недобросовестно обошлись после возникшего скандала. Он требует от компании предоставить ему все связанные с его увольнением документы и записи для изучения. В компании назвали решение Шнаттера подать в суд «ненужным и бесполезным» шагом.

    Автор: Дарья Смолина
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